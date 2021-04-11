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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الطاقة الذرية الإيرانية» تكشف تفاصيل حادث منشأة نطنز النووية

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:15 ص
حادث منشأة نطنز
حادث منشأة نطنز النووية
منار أحمد
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كشف بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حادث منشأة نطنز النووية وسط إيران، فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفقا لوكالة فارس الإيرانية، أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية وسط إيران تعرضت لحادث، مشيرا إلى أن مجمع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر، اليوم الأحد، مؤكدًا على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.

و أضاف "كمالوندي"، أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

يذكر أن إيران كانت أعلنت، السبت، أنها وضعت في الخدمة أجهزة طرد مركزي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، ويُمنع استخدامها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في 2015، ما قد يعقّد المحادثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء هذا النص.

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