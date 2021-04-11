دراسة: توظيف سلوكيات «ذبابة الفاكهة» في تطوير تقنيات توجيه السيارات

توصل فريق من الباحثين من جامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة، إلى أن فهم سلوكيات ذبابة الفاكهة وآليات اتخاذ القرار لديها أثناء الطيران، فضلًا عن قدرتها على التعلم واكتساب الخبرات المختلفة لتفادي العقبات والعراقيل، قد يساعد في تطوير تقنيات توجيه السيارات ذاتية القيادة.وأخضع فريق من الباحثين، في إطار دراسة بحثية نشرتها الدورية العلمية "نيتشر كوميونيكيشنز" المتخصصة في مجال أبحاث الطبيعة، ذبابة الفاكهة، واسمها العلمي "دروسوفيلا" لسلسلة من التجارب والاختبارات لفهم استراتيجيتها من أجل تفادي عقبات معينة أثناء التحليق مثل قدرتها على الابتعاد عن الحرارة على سبيل المثال.ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن ماركو جاليو رئيس فريق الدراسة قوله إن "اكتشاف مرونة اتخاذ القرار وآليات التعلم والذاكرة التي تستخدمها هذه الحشرات في الطيران وتوجيه حركتها في الهواء هو مسألة جديدة ومدهشة، وتدفعنا إلى إعادة النظر في برامج توجيهالسيارات ذاتية القيادة بحيث تصبح أكثر مرونة وأمان".ومن أجل دراسة قدرة ذبابة الفاكهة على تفادي المخاطر اثناء الطيران، صنع الفريق البحثي غرفة بلاستيكية مقسمة إلى أربعة مستويات بحيث يمكن التحكم في درجة الحرارة في كل مستوى، وتم وضع ذباب الفاكهة داخل هذه الغرفة وملاحظة سلوكياتها في تفادي درجات الحرارة المرتفعة أثناء الطيران، والتحرك تلقائيًا نحو المستويات التي تنخفض فيها درجات الحرارة، كما لو كانت تتفادئ جدارًا غير مرئي.ويقول فريق الدراسة، إنه عندما يواجه ذباب الفاكهة موجة حارة مفاجئة، فإن يتخذ قرارًا سريعا لتغيير اتجاهه لتفادي الخطر الداهم، لافتًا إلى أن ملاحظة هذه السلوكيات ودراستها تساعد الباحثين في تحسين آليات توجيه المنظومات الروبوتية.