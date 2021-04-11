رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

دراسة: توظيف سلوكيات «ذبابة الفاكهة» في تطوير تقنيات توجيه السيارات

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:13 ص
جامعة نورث ويسترن
جامعة نورث ويسترن
وكالات
طباعة
توصل فريق من الباحثين من جامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة، إلى أن فهم سلوكيات ذبابة الفاكهة وآليات اتخاذ القرار لديها أثناء الطيران، فضلًا عن قدرتها على التعلم واكتساب الخبرات المختلفة لتفادي العقبات والعراقيل، قد يساعد في تطوير تقنيات توجيه السيارات ذاتية القيادة.

وأخضع فريق من الباحثين، في إطار دراسة بحثية نشرتها الدورية العلمية "نيتشر كوميونيكيشنز" المتخصصة في مجال أبحاث الطبيعة، ذبابة الفاكهة، واسمها العلمي "دروسوفيلا" لسلسلة من التجارب والاختبارات لفهم استراتيجيتها من أجل تفادي عقبات معينة أثناء التحليق مثل قدرتها على الابتعاد عن الحرارة على سبيل المثال.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن ماركو جاليو رئيس فريق الدراسة قوله إن "اكتشاف مرونة اتخاذ القرار وآليات التعلم والذاكرة التي تستخدمها هذه الحشرات في الطيران وتوجيه حركتها في الهواء هو مسألة جديدة ومدهشة، وتدفعنا إلى إعادة النظر في برامج توجيه
السيارات ذاتية القيادة بحيث تصبح أكثر مرونة وأمان".

ومن أجل دراسة قدرة ذبابة الفاكهة على تفادي المخاطر اثناء الطيران، صنع الفريق البحثي غرفة بلاستيكية مقسمة إلى أربعة مستويات بحيث يمكن التحكم في درجة الحرارة في كل مستوى، وتم وضع ذباب الفاكهة داخل هذه الغرفة وملاحظة سلوكياتها في تفادي درجات الحرارة المرتفعة أثناء الطيران، والتحرك تلقائيًا نحو المستويات التي تنخفض فيها درجات الحرارة، كما لو كانت تتفادئ جدارًا غير مرئي.

ويقول فريق الدراسة، إنه عندما يواجه ذباب الفاكهة موجة حارة مفاجئة، فإن يتخذ قرارًا سريعا لتغيير اتجاهه لتفادي الخطر الداهم، لافتًا إلى أن ملاحظة هذه السلوكيات ودراستها تساعد الباحثين في تحسين آليات توجيه المنظومات الروبوتية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

بالتفاصيل.. أسرار اختراق جماعات الإسلام السياسى والإخوان لدول الغرب

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية


الصور

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

بالتفاصيل.. أسرار اختراق جماعات الإسلام السياسى والإخوان لدول الغرب

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

اليابان تبدأ تطعيم «كبار السن» بلقاح كورونا غدا

دراسة: الأمريكيات من أصل أفريقى أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

مخرجة «نومادلاند» تفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين

الولايات المتحدة.. اعتقال أم بتهمة قتل أطفالها الثلاثة

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة