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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير المخابرات الأمريكية السابق: إيران أكبر دولة مصدرة للإرهاب

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:36 ص
الجنرال ديفيد بتريوس
الجنرال ديفيد بتريوس
مروة عنبر
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قال الجنرال ديفيد بتريوس، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية، إن إيران هي أكبر دولة مصدرة للإرهاب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك هو نظامها الذى يؤمن بفكرة تصدير الثورة وإثارة الاضطرابات ودعم الميليشيات المسلحة، ولذلك فإن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 رافقته أنشطة خبيثة قامت بها إيران وميليشياتها.

وأضاف المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية، أن واشنطن تقوم بمراجعة الاتفاقات التي أعلنت عنها إيران والصين، لافتا إلى أن ما يثير القلق هو أن تستخدم طهران هذه الاتفاقيات لتفلت من بعض العقوبات المفروضة عليها، وذلك في حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر، على قناة العربية.

وأوضح "بتريوس" أن الولايات المتحدة تطور استراتيجيتها لمواجهة إيران، وأن لدى الرئيس الأمريكي بايدن فريقًا من الخبراء يعملون لرسم استراتيجية شاملة للتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة، وأن كثيرًا من الأمور تجري في الغرف المغلقة، لافتًا إلى أن هناك انتخابات مهمة ستجري في إيران خلال بضعة أشهر، وستحدد الكثير من التكتيكات الأمريكية المقبلة للتعامل مع طهران.

وتابع الجنرال الأمريكي "لا أحد يريد أن ينفجر الموقف، ولكن هناك دائما خطط عسكرية يمكن أن تكون متاحة إذا لزم الأمر، صحيح أن إيران لم تصل بعد إلى مرحلة قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، ولكن لا توجد أي إدارة أمريكية يمكن أن تقبل أن تصبح طهران على عتبة امتلاك سلاح نووي. فكل الخيارات مطروحة على الطاولة والأخيرة تدرك ذلك جيدًا".

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