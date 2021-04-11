وزير الدفاع الأمريكي في إسرائيل لبحث «نووي إيران»

يزور وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن، اليوم الأحد، إسرائيل للبحث في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل.وسيلتقي أوستن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي.وسيقوم أوستن بجولة في قاعدة نفاطيم الجوية وبزيارة النصب التذكاري لمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست) ونصب تذكاري آخر للقتلى في القدس.