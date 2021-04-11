الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات موسعة، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، إذ اعتقلت 11 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين 11 بزعم أنهم مطلوبون، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.