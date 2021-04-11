إصاب العشرات بالاختناق على يد الاحتلال شمال الخليل

أصيب عشرات الفلسطينين، فجر اليوم، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأفاد الناشط الإعلامي في "بيت أمر" محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو طوق، القريبة من مدخل بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين أثناء فلاحتهم أراضيهم للتضيق عليهم وتهجيرهم.