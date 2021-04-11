إعطاء 2.22 مليون جرعة من لقاحات كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم حتى الآن إعطاء 2.22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 62 ألف و832 جرعة في اليوم.ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا عاما لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.