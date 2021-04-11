حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 11 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيًا: يوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة في العمل، كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا.عاطفيًا: تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل المشاحنات، وتشعر ببعض التحديات مع الشريك.صحيًا: تمدد عضلات القلب، وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.