أهم 7 معلومات عن أول مختبر للابتكار المستدام فى الشرق الأوسط وأفريقيا

أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مختبر الابتكار المستدام بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، وجيمناى أفريقيا.وفي سياق متصل يستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن المختبر:- يقوم باحتضان الابتكارات والمشروعات الناشئة التى تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن خلال تقديم الدعم الفنى والتقنى.- يمكن من خلاله توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها فى تطوير تلك النماذج باستخدام تكنولوجيا التصنيع.- يعد أول مختبر للابتكار المستدام فى الشرق الأوسط وأفريقيا وينقسم إلى مختبر ابتكارات فى الاقتصاد الابداعى، مختبر للاقتصاد الأخضر، مختبر الابتكارات الحكومية، مختبر الابتكار فى الاقتصاد الرقمى.- يهدف إلى المساهمة فى تحويل مخرجات الأبحاث العلمية التى يقوم بها باحثون شباب من باحثى الماجستير والدكتوراه إلى مشروعات ناشئة تعمل بالسوق.- يسهم فى دعم المشروعات الناشئة التى تهدف إلى التمكين الاقتصادى لذوى الاحتياجات الخاصة.- يقدم عدد من الخدمات أهمها الخدمات الاستتشارية لعمل تشبيك بين المشروعات المحتضنة والمجتمع الخارجى، برنامج لمسرعات الأعمال ومدته 4 أشهر للمشروعات التى تكون فى مراحل النمو، برنامج احتضان متكامل مدته 9 أشهر لمساعدة المشروعات المحتضنة على تطوير النماذج الأولية واختبار والتحقق من نماذج العمل.- يقدم المختبر دعم فنى وتقنى للمشروعات المحتضنة فى كل مختبر من المختبرات الأربعة.