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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الابداع العلمي بدمياط

السبت 10/أبريل/2021 - 09:40 م
تكريم الطلاب المتفوقين
تكريم الطلاب المتفوقين
حسام فهمي
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شهد محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، اليوم، تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمركز الإبداع العلمي التابع لمجلس الأمناء، حيث يعتبر المركز هو حاضنة المواهب لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بمدينة دمياط الجديدة.

قدم رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الأمناء والحضور الشكر لرئيس مركز الإبداع، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة تشجع الموهوبين والمبتكرين، لأنهم هم علماء المستقبل، ونواة متميزة بإبتكاراتهم العلمية التي ستساهم في بناء مصر الحديثة.

وشارك طلاب مركز الإبداع العلمي في التصفيات النهائية لمسابقة "انتل ايسف "علي مستوي الجمهورية، كممثلين عن محافظة دمياط بعدد (7 ) مشروعات بثمانية طلاب وجميعهم من أبناء المركز،وحقق ثلاث منهم المركز الأول كلا في تخصصه،وتم تصعيد إثنان منهم إلى الَعرض العالمي في أمريكا، وهم ياسمين أسامة حجي في مجال الطاقة الحرارية،وعمر وليد البحيري في مجال الهندسة البيئية، وحقق محمد مصطفي فاروق المركز الأول في مجال الفيزياء.

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