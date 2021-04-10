«أبوالغيط»: الجامعة العربية تحت إمرة العراق فى أى مطلب تريده

أكد الأمين العامّ للجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن الجامعة ستكون تحت إمرة العراق في أي مطلب تريده بغداد منها.جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين في بغداد، حسب بيان لوزراة الخارجية.وأشاد أبو الغيط بالدور الذي يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل العربيّ المُشترَك، وأن الجامعة تدعمه بكل تطلعاته.وقال أبو الغيط إنه أبلغ وزير الخارجية بأن الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح شعبه، لافتًا إلى أنه خلال ثلاثة أشهر ستتم استضافة القيادة العراقيّة في الجامعة لإطلاعها على حجم التطورات الحاصلة في مقر الجامعة.