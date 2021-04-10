«السيادة السوادني» يعد بحل أزمات ولاية دارفور

تعهد مجلس السيادة السوداني الانتقالي، اليوم السبت، بالعمل على أمن ووحدة واستقرار ولاية دارفور، كما وعد بمعالجة جميع القضايا التي تواجه المزارعين بشرق الولاية.جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه اليوم، وفد قبيلة المعاليا بشرق درافور، مؤكدا الدور الكبير الذي تضطلع به الإدارات الأهلية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.وشدد البرهان على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والعمل معا لأمن ووحدة واستقرار الولاية، كما وعد بمعالجة جميع القضايا التي تواجه المزارعين بشرق دارفور، مشيرا الى أن الموسم الزراعي يتطلب العمل بروح جماعية وبيئة آمنة لإنجاحه، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.