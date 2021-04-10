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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

السبت 10/أبريل/2021 - 06:42 م
آلاف يحتجون في بلجراد
آلاف يحتجون في بلجراد
وكالات
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عطل عدة آلاف حركة المرور أمام البرلمان الصربي اليوم السبت احتجاجًا على تقاعس الحكومة عن منع تلوث الماء والهواء والأرض الناتج عن صناعات مثل قطاع التعدين.

وحمل المحتجون الذين جاءوا من مختلف أنحاء صربيا لافتات كتب عليها "اقطعوا الفساد والجريمة لا الغابات" و"الشباب يتركون البلاد لأنهم لا يستطيعون التنفس".

وفي السنوات الماضية بدأت صربيا في بيع مواردها التعدينية لشركات أجنبية رغم معارضة السكان المحليين الذين حذروا من أن زيادة التنقيب عن الخامات المعدنية يمكن أن تؤدي إلى قدر أكبر من التلوث.

ولا تتوافر لصربيا الجمهورية اليوغسلافية السابقة التي خاضت حروبًا في التسعينيات وواجهت أزمة اقتصادية، الموارد اللازمة للقضاء على التلوث.

وفي حين تسعى صربيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، فإنها تحتاج إلى استثمارات قدرها مليارات الدولارات لتحقيق المعايير البيئية اللازمة لنجاح محاولتها.

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