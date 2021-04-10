طلب إحاطة للاستعانة بمكاتب الاستشارات كجهة معتمدة من «الإسكان» لاستصدار التراخيص

تقدمت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحت إشراف كليات الهندسة لاستصدار التراخيص ومتابعة التنفيذ.وأوضحت أمال رزق الله خلال طلب الإحاطة، أن قانون البناء الموحد الجديد وضع مجموعة من الضوابط لاستخراج رخص البناء، تيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد مسئولية السلامة الإنشائية لأي مبنى، كما قد تم توزيع بيان بخطوات محددة لآلية العمل لاستخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية، كما قامت وزارة الإسكان حددت مكاتب استشارية معتمدة بالتنسيق مع نقابة المهندسين.وأشار إلى أن الواقع العملي اثبت مجموعة من الصعوبات التي تواجه استخراج التراخيص نتاج تأخر إصدار التراخيص من المكاتب الاستشارية، مما دفعنا إلى البحث عن آلية مساعدة من أجل الإسراع فى إصدار تراخيص البناء، مُشددة على ضرورة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحت إشراف كليات الهندسة لاستصدار التراخيص ومتابعة التنفيذ.وطالبت البرلمانية إسناد مهمة استصدار التراخيص إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المقيدة بنقابة المهندسين وتحديد تصنيفات للمكاتب المخولة باستصدار تراخيص البناء وفقا لحجم عمالتها وطاقاتها الفنية لضمان عدم الإضرار بكفاءة العمليات الإنشائية، إضافة إلى تحفيز المكاتب الاستشارية لرفع كفاءاتها وتطوير عمالتها لرفع درجات التصنيف ومن ثم اقتناص الفرص الجديدة عضو مجلس النواب.