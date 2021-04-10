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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يشهد احتفالية تكريم أسر الشهداء والأيتام بسمسطا

السبت 10/أبريل/2021 - 05:00 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، احتفالية تكريم الأيتام وأسر الشهداء، وذلك خلال زيارته لمركز ومدينة سمسطا ضمن فعاليات العيد القومي، بحضور حسام العمدة، عضو مجلس النواب، والدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، وفايز حسين، نائب رئيس المدينة، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ على أن الدولة لم ولن تنس تضحيات أبنائها من شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأنفسهم في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، موجها تحية خاصة لأمهات الشهداء فى التحدى والصبر، ومعبرا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتى يعتبرن أيقونة العطاء ورمزًا للكفاح، مؤكدا على أن الأمهات المصريات الفضليات قدمن وما زلن يقدمن أروع النماذج فى البذل التضحية والعطاء دون انتظار المقابل.

كما كرم المحافظ عددا من الأطفال الأيتام بمركز سمسطا بمناسبة احتفالات يوم اليتيم، ووزع عليهم الهدايا ولعب الأطفال مشاركة لهم في فرحتهم بهذه المناسبة، ومعربا عن سعادته بتواجده وسط الأيتام لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وقلوبهم، مشيرا إلى أن كفالة الأيتام ورعايتهم من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها جميع الأديان السماوية، ودعت إلى الاهتمام وتوفير الرعاية لهم، مشددًا على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم للوصول بهم إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزءا هاما من المجتمع ورعايتهم حق أصيل على جميع الفئات.

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