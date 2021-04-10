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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة الدواء الأمريكية لا يوجد رابط بين جلطات الدم ولقاح جونسون

السبت 10/أبريل/2021 - 03:23 م
لقاح جونسون
لقاح جونسون
مروة عنبر
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم السبت، أنها لم تجد بعد رابطا سببيا بين لقاح جونسون آند جونسون المضاد لـكورونا وجلطات الدم.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية: إنها تدرس الأمر بعد تسجيل أربع حالات محتملة.

وقالت الإدارة في بيان لها: في الوقت الحالي، لم نعثر على علاقة سببية مع التلقيح، ونستمر في التحقيق والتقييم لهذه الحالات، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضافت الوكالة: أنها على علم بأن عددا قليلا من الأفراد في الولايات المتحدة عانوا من جلطات الدم وانخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم، بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون.

وتابعت الوكالة في بيانها:"يمكن أن يكون لكلتا الحالتين أسباب مختلفة، وسوف نعلن الرأي العام على الاطلاع كلما تقدمنا أكثر".

وكانت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية قالت أمس: إنها تدرس إصابات بتجلط الدم، بعد أخذ لقاح «جونسون آند جونسون»، إثر تسجيل أربع حالات بينها وفاة.

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