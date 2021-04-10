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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قبل 15 أبريل.. رابط تسجيل قراءة الغاز بتروتريد

السبت 10/أبريل/2021 - 03:58 م
قراءة الغاز بتروتريد
قراءة الغاز بتروتريد
سيد الابنودى
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بدأت شركات تحصيل الغاز الطبيعي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فى استقبال تسجيل قراءة الغاز المنزلي بداية من يوم 1 حتى 15 أبريل الجاري، وذلك لاحتساب قيمة الاستهلاك الفعلي للغاز.

وأوضحت شركات تحصيل الغاز ومنها «بتروتريد، وناتجاس»، طرق تسجيل قراءة الغاز الكترونيًا عبر المواقع المخصصة لعملية التسجيل والتحصيل، وكذلك عن طريق تطبيقات الموبايل، على أن يبدأ سداد قيمة الاستهلاك بعد إصدار الفاتورة الشهرية بداية من يوم 6 حتى نهاية كل شهر.

طرق تسجيل قراءة الغاز بتروتريد

توضح «الدستور» طرق تسجيل وإدخال قراءة الغاز الجديدة لشركة بتروتريد فى معظم مدن ومحافظات الجمهورية ما عدا بعض المناطق المخصصة لشركة ناتجاس صاحبة حق الامتياز، وكذلك طرق السداد الكترونيًا.

أولًا: الدخول على رابط موقع شركة بتروتريد (اضغط هنا)

ثانيًا: قم بإدخال رقم المشترك الظاهر أمامك وهو عبارة عن رقم المنطقة المدون فى فاتورة الغاز السابقة.

ثالثًا: قم بإدخال بيانات السكن (الشقة)، وكذلك رقم العمار، والقطاع، والبلوك، والمحافظة، المسجلين فى الفواتير السابقة، والمتواجدين على شاشة العداد باللون الأسود.

رابعًا: ثم قم بعد ذلك بالضغط على كلمة اعرض بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، بعد ذلك ستظهر لك تفاصيل قيمة استهلاك من الغاز الطبيعي، خلال الشهر الماضى.

كما يمكنك تسجيل القراءات عن طريق تطبيقات الموبايل أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء 1122 الرقم المختصر.

أما تسجيل قراءات الغاز لشركة ناتجاس عبر موقعها الالكتروني فى بعض الماطق ومنها « غرب الإسكندرية، والعجمي، المقطم الهضبة العليا والهضبة الوسطى، ومدينة السلام، والحرفيين، والشيخ زايد، والنهضة، ومحافظة البحيرة بأكملها، ومدينة 6 أكتوبر».

أولًا: الدخول على رابط شركة ناتجاس (اضغط هنا)

ثانيًا: قم بإدخال بيانات الشقة ورقم العمارة والبنوك، والقطاع، والمنطقة، كما هو موضح بالموقع وكذلك فى الفواتير السابقة.

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ثم قم بإدخال رقم العداد أو الاتصال برقم 19390 إذا كنت لا تعرف رقم العداد الخاص بك.

ثم اضغط بعد ذلك على تسجيل قراءات العداد.

آخر موعد لتسجيل قراءات استهلاكات الغاز هو يوم 15 من كل شهر، وبعد ذلك سيتم احتساب قيمة الفاتورة على متوسط الاستهلاك دون إدراج قراءة.

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