موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021 للعاملين بالدولة
السبت 10/أبريل/2021 - 03:56 م
يبحث جميع الموظفين في مصر عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021 للعاملين بالدولة، والتي توافق العشر الأوائل من شهر رمضان الكريم، حتى يتسنى لهم الاستمتاع بالعطلة مع الأسرة والأحباء وتناول وجبة الإفطار على شاطئ البحر أو كورنيش النيل.
ويعد يوم تحرير سيناء، هو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، حيث حدث به استرداد كامل لأرض سيناء الحبيبة، ما عدا مدينة طابا الساحرة التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، ويعتبر يوما وطنيا يحتفل فيه أيضا المصريين، ولكن بدون عطلة رسمية.
وتوفر الدستور لقرائها موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021 للعاملين بالدولة.
وكانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا في وقت سابق بضم الأجازات الشهرية مع أيام الراحات الأسبوعية مثل يوم الجمعة والسبت حتى يتمكن المواطنين والموظفين والعاملين بقضاء عطلة جميلة ومميزة في العام الجديد 2021، وبهذا ستكون إجازة عيد تحرير سيناء سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 29 أبريل 2021، والتي ستوافق يوم 17 رمضان 1442.
ويعد يوم تحرير سيناء، هو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، حيث حدث به استرداد كامل لأرض سيناء الحبيبة، ما عدا مدينة طابا الساحرة التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، ويعتبر يوما وطنيا يحتفل فيه أيضا المصريين، ولكن بدون عطلة رسمية.
وتوفر الدستور لقرائها موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021 للعاملين بالدولة.
موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2021 للعاملين بالدولةوتمنح الدولة المصرية، إجازات رسمية في المناسبات والأعياد للموظفين والعاملين بالدولة، حيث يوافق عيد تحرير سيناء، يوم الأحد 25 أبريل 2021، وتلك المناسبة توافق يوم 13 رمضان.
وكانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا في وقت سابق بضم الأجازات الشهرية مع أيام الراحات الأسبوعية مثل يوم الجمعة والسبت حتى يتمكن المواطنين والموظفين والعاملين بقضاء عطلة جميلة ومميزة في العام الجديد 2021، وبهذا ستكون إجازة عيد تحرير سيناء سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 29 أبريل 2021، والتي ستوافق يوم 17 رمضان 1442.