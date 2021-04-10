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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021 للعاملين بالدولة

السبت 10/أبريل/2021 - 03:56 م
إجازة عيد تحرير سيناء
إجازة عيد تحرير سيناء
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يبحث جميع الموظفين في مصر عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021 للعاملين بالدولة، والتي توافق العشر الأوائل من شهر رمضان الكريم، حتى يتسنى لهم الاستمتاع بالعطلة مع الأسرة والأحباء وتناول وجبة الإفطار على شاطئ البحر أو كورنيش النيل.

ويعد يوم تحرير سيناء، هو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، حيث حدث به استرداد كامل لأرض سيناء الحبيبة، ما عدا مدينة طابا الساحرة التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، ويعتبر يوما وطنيا يحتفل فيه أيضا المصريين، ولكن بدون عطلة رسمية.

وتوفر الدستور لقرائها موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021 للعاملين بالدولة.

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2021 للعاملين بالدولة

وتمنح الدولة المصرية، إجازات رسمية في المناسبات والأعياد للموظفين والعاملين بالدولة، حيث يوافق عيد تحرير سيناء، يوم الأحد 25 أبريل 2021، وتلك المناسبة توافق يوم 13 رمضان.

وكانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا في وقت سابق بضم الأجازات الشهرية مع أيام الراحات الأسبوعية مثل يوم الجمعة والسبت حتى يتمكن المواطنين والموظفين والعاملين بقضاء عطلة جميلة ومميزة في العام الجديد 2021، وبهذا ستكون إجازة عيد تحرير سيناء سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 29 أبريل 2021، والتي ستوافق يوم 17 رمضان 1442.

الاجازات الرسمية في شهر رمضان 2021

ولا تحل إجازة عيد تحرير سيناء في شهر رمضان فقط، بينما يحل إجازتين خلال شهر رمضان الكريم الأولي هي إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021، والتي يمكن أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 6 أبريل.

امساكية رمضان 2021 في محافظة القاهرة ومواقيت الصلاة

وبعد يومين فقط من تلك الإجازة، يأتي يوم الإثنين الموافق 3 مايو، والذي يتزامن مع 21 رمضان،، ولم تعلن الحكومة بعد هل سيتم ترحيل ذلك اليوم إلى يوم خميس أو سبت أم لا، ليشهد الاحتفال بشم النسيم وهي المرة الأولى منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 30 عاما التي يتزامن فيها الاحتفال بعيد الربيع مع رمضان، والاحتفالية التي يحتفل بها المصريين ببعض الطقوس الشهيرة منها أكل الفسيخ والرنجة وتلوين البيض، وهو ما يصعب فعله خلال شهر الصيام.

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