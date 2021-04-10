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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

امساكية رمضان 2021 في محافظة القاهرة ومواقيت الصلاة

السبت 10/أبريل/2021 - 11:20 ص
رمضان
رمضان
شيماء حسين
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مع اقتراب شهر رمضان المبارك يسارع الكثير من المواطنين بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة إمساكية رمضان 2021 في محافظة القاهرة ومواقيت الصلاة، والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد بدء شهر رمضان 2021 وعدد ساعات الصيام.

إمساكية رمضان 2021 في محافظة القاهرة ومواقيت الصلاة

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية امساكية رمضان والتي تحدد مواعيد أداء الصلوات الخمس والشروق وفقا للإمساكية فإن موعد أذان الفجر أول أيام شهر رمضان المبارك الساعة الرابعة صباحا و موعد اذان الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسون دقيقة وصلاة العصر في تمام الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة والمغرب الساعة السادسة وواحد وعشرين دقيقة والعشاء في الساعة السابعة و بعدها صلاة التراويح مباشرة.

موعد بدء شهر رمضان 2021

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري هو موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك حيث يتم تجميع كافة الرؤى من كافة المراصد الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وإبلاغ دار الإفتاء بها لإعلان موعد بدء الشهر الكريم ووفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان المبارك هو 13 أبريل الجاري حيث تبدأ صلاة التراويح في المساجد وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف المصرية.

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عدد ساعات الصيام في رمضان 2021

وفقا لما حددته إمساكية رمضان 2021 في محافظة القاهرة ومواقيت الصلاة فإن عدد ساعات الصيام تتراوح بين 14 إلى 15 ساعة صيام يوميا لذلك ينصح خبراء التغذية على تناول 5 لتر ماء لتعويض المياه التي يفقدها الجسم أثناء الصيام وينصح أيضاً بتناول مشروبات تعوض كمية السكريات التي يفقدها الجسم أيضاً مع الحرص على أداء بعض الحركات الرياضية.

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