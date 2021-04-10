سفير روسيا بالقاهرة: الفضاء أصبح مجالا مهما للتعاون مع مصر

أكد جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة على استمرار التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو على الساحة الدولية، قائلا: "ننفذ معا المشروعات الاقتصادية الكبيرة وندافع عن القانون الدولى ونعزز الروابط الثقافية ونكافح الإرهاب".وأضاف فى تصريح نشرته سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بيوم رواد الفضاء أن "الفضاء أصبح مجالا هاما للتعاون المصرى- الروسى ونستكشفه الآن مع بعضنا البعض"، مشيرا إلى أننا نحتفل فى 12 أبريل بالذكرى الـ60 للرحلة الأولى لإنسان إلى الفضاء التى قام بها الضابط السوفيتى يورى جاجارين.وأوضح أنه من المعروف أن يورى جاجارين زار مصر فى بداية عام 1962، أى بعد أقل من عام واحد لرحلته الفضائية، حيث تم تكريمه بوسام قلادة النيل العظمى فضلا عن زيارته لعدة مدن مصرية مختلفة، وقد حظى بحفاوة الاستقبال آنذاك.وأعرب عن شكره للمصريين على حفظ الذكريات الجيدة عن رائد الفضاء الأول وعن فترة التعاون الوثيق بين بلدينا، مؤكدا أن افتتاح التمثال النصفى ليورى جاجارين فى 29 سبتمبر لعام 2020 فى القاهرة أصبح رمزا إضافيا للصداقة بين روسيا ومصر وتفخر روسيا بتكريم ذكرى مواطننا العظيم فى مصر.