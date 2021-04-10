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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

السبت 10/أبريل/2021 - 02:38 م
جريدة الدستور
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يبحث الكثير من المسلمين عن معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم، وذلك لتهنئة بعضهم البعض بقدوم الشهر الكريم.

ننشر معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم، ويحل علينا شهر رمضان المعظم خلال أيام قليلة ويأتي إلينا شهر الخير والبركة شهر النعم والغفران.

ويعد شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري يأتي بعد شهر شعبان، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام الذي لا يمكن ان يتم المسلم إسلامه بدون صيامه باستثناء بعض الحالات، ويأتي الصوم في هذا الشهر الكريم بالامتناع عن الشراب والطعام مع الابتعاد فيه عن الشهوات من الفجر وحتى غروب الشمس لمدة 30 يوما.

وتنشر الدستور لقرائها معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

أتمنى لكم في هذه الأيام المباركة رحمة وغفران وعتق من النار وطاعات مقبولة وذنوب مغفورة

أيام قليلة تفصلنا على شهر الطاعات والعبادات شهر تقيد الشيطان والتوبة عن كل المعاصي.. كل عام وأنتم بخير

رمضان على وصول.. في مثل هذه الأجواء المباركة أتمنى لأهلى وأصدقائي وجميع أحبابي غفران الذنوب والعتق من النيران

مع اقتراب أيام منحه الله سبحانه وتعالى لعباده.. أتمنى الصلاح والفلاح والطاعة للجميع

موعد أول ايام شهر رمضان 2021

يبدأ شهر رمضان المبارك هذا العام يوم 13 أبريل، وذلك وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء الذي يحدد نهاية الشهور الهجرية وفقا لرؤية اكتمال القمر وبدايتها وفقا لرؤية الهلال وبذلك يكون يوم 12 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يستمر حتى 14 مايو .

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يكون تقريبا ساعات الصيام 15 ساعة يوميًا وفقا لمواقيت أمساكية رمضان التي تم الإعلان عنها مسبقا من قبل معهد البحوث الفلكية وما لديها من مراصد يمكن من خلالها إجراء حسابات الفلكية لمعرفة المواقيت الخاصة بالشهور الهجرية وفقا لحركة القمر.

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