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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: مصر من الدول القليلة التي لم تتأثر كثيرا بأزمة كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 01:05 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر كثيرا بأزمة فيروس كورونا فيما يتعلق بتوفير الوظائف.

وأضاف كمالي، خلال لقاء جمع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والوفد المرافق له، إلى تطلع مصر لدعم دولة اليابان لجهود مصر في الانضمام للبرنامج القطري التابع لمنظمه التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة وأن اليابان من الدول المهمة بالمنظمة والتي تحرص مصر على الاستفاده من تجربتها.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة مع صندوق النقد الدولي، كما أوضح أهم القطاعات التي تهتم بها الوزارة حاليا فيما يتعلق بملف الإصلاحات الهيكلية، لافتا إلى اهتمام الوزارة بقطاع الصناعة والحاجة إلى زياده معدل الناتج المحلي الإجمالي، والاهتمام أيضا بتوفير الوظائف اللائقة.

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