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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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آل ويندسور و«الوقت».. فك شفرات ساعات العائلة المالكة البريطانية

السبت 10/أبريل/2021 - 07:28 م
جريدة الدستور
غادة موسى
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تهتم العائلة المالكة البريطانية بالساعات إلى حد كبيرة، فكانت الملكة إليزابيث شغوفة بصناعة الساعات، وكان لها دلالات خاصة لدى أفراد القصر، فارتدتها ديانا في المناسبات.

ونشرت مجلة "فوج" تقريرا استعرضت فيه مجموعة ساعات العائلة المالكلة:
آل ويندسور و«الوقت»..
◄ الملكة إليزابيث الثانية

كانت شغوفة بصناعة الساعات، حيث تمتلك مجموعة كبيرة من الساعات، خلال خطبتها الملكية، ارتدت ساعة Golden Ellipse من طراز Patek Philippe بإطار مرصع بـ 30 ماسة.
آل ويندسور و«الوقت»..
◄ الأميرة ديانا

صورت في أغلب الأحيان بساعة Tank de Cartier الأيقونية على معصمها، ويعتقد أنها مملوكة الآن لميجان ميركل.
◄ الأمير تشارلز

اعتمد الأمير تشارلز لفترة طويلة على ساعة باتيك فيليب كالاترافا، وكذلك ارتدت مثلها ديانا في الصورة الشهيرة التي التقطت في Guards Polo Club في وندسور في يوليو 1983، تكريما للأمير تشارلز، ولجلب الحظ له خلال مباراة البولو.
آل ويندسور و«الوقت»..
◄ ويليام دوق كامبريدج

نادرا مايظهر الأمير وليام دون ساعة أوميجا المهنية التي كانت هدية من والدته الأميرة ديانا، والتي ارتداها يوم زفافه من كيت، هي ساعة كلاسيكية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
آل ويندسور و«الوقت»..
◄ هاري دوق ساسكس

الأمير هاري لديه مجموعة رائعة من الساعات، ولديه واحدة من طراز فريد جدا، ولا يوجد مثلها في العالم إلا 48 ساعة فقط.
آل ويندسور و«الوقت»..
◄ كيت ميدلتون

تظهر كيت ميدلتون بساعات كلاسيكية ومتطورة، مصنوعة من الفولاذ من دار كارتييه لصناعة الساعات.
آل ويندسور و«الوقت».. فك شفرات ساعات العائلة المالكة البريطانية
آل ويندسور و«الوقت».. فك شفرات ساعات العائلة المالكة البريطانية

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