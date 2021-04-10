آل ويندسور و«الوقت».. فك شفرات ساعات العائلة المالكة البريطانية



تهتم العائلة المالكة البريطانية بالساعات إلى حد كبيرة، فكانت الملكة إليزابيث شغوفة بصناعة الساعات، وكان لها دلالات خاصة لدى أفراد القصر، فارتدتها ديانا في المناسبات.



ونشرت مجلة "فوج" تقريرا استعرضت فيه مجموعة ساعات العائلة المالكلة:

تهتم العائلة المالكة البريطانية بالساعات إلى حد كبيرة، فكانت الملكة إليزابيث شغوفة بصناعة الساعات، وكان لها دلالات خاصة لدى أفراد القصر، فارتدتها ديانا في المناسبات.ونشرت مجلة "فوج" تقريرا استعرضت فيه مجموعة ساعات العائلة المالكلة:

◄ الملكة إليزابيث الثانية



كانت شغوفة بصناعة الساعات، حيث تمتلك مجموعة كبيرة من الساعات، خلال خطبتها الملكية، ارتدت ساعة Golden Ellipse من طراز Patek Philippe بإطار مرصع بـ 30 ماسة. كانت شغوفة بصناعة الساعات، حيث تمتلك مجموعة كبيرة من الساعات، خلال خطبتها الملكية، ارتدت ساعة Golden Ellipse من طراز Patek Philippe بإطار مرصع بـ 30 ماسة.

◄ الأميرة ديانا



صورت في أغلب الأحيان بساعة Tank de Cartier الأيقونية على معصمها، ويعتقد أنها مملوكة الآن لميجان ميركل. صورت في أغلب الأحيان بساعة Tank de Cartier الأيقونية على معصمها، ويعتقد أنها مملوكة الآن لميجان ميركل.

◄ الأمير تشارلز



اعتمد الأمير تشارلز لفترة طويلة على ساعة باتيك فيليب كالاترافا، وكذلك ارتدت مثلها ديانا في الصورة الشهيرة التي التقطت في Guards Polo Club في وندسور في يوليو 1983، تكريما للأمير تشارلز، ولجلب الحظ له خلال مباراة البولو. اعتمد الأمير تشارلز لفترة طويلة على ساعة باتيك فيليب كالاترافا، وكذلك ارتدت مثلها ديانا في الصورة الشهيرة التي التقطت في Guards Polo Club في وندسور في يوليو 1983، تكريما للأمير تشارلز، ولجلب الحظ له خلال مباراة البولو.

◄ ويليام دوق كامبريدج



نادرا مايظهر الأمير وليام دون ساعة أوميجا المهنية التي كانت هدية من والدته الأميرة ديانا، والتي ارتداها يوم زفافه من كيت، هي ساعة كلاسيكية من الفولاذ المقاوم للصدأ. نادرا مايظهر الأمير وليام دون ساعة أوميجا المهنية التي كانت هدية من والدته الأميرة ديانا، والتي ارتداها يوم زفافه من كيت، هي ساعة كلاسيكية من الفولاذ المقاوم للصدأ.

◄ هاري دوق ساسكس



الأمير هاري لديه مجموعة رائعة من الساعات، ولديه واحدة من طراز فريد جدا، ولا يوجد مثلها في العالم إلا 48 ساعة فقط. الأمير هاري لديه مجموعة رائعة من الساعات، ولديه واحدة من طراز فريد جدا، ولا يوجد مثلها في العالم إلا 48 ساعة فقط.