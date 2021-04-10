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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تستضيف القيادة العراقية قريبًا

السبت 10/أبريل/2021 - 12:51 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم السبت، أن الجامعة تدعم العراق بكل تطلعاته، لافتا إلى أن الجامعة ستستضيف القيادة العراقية قريبا.

وقال أبوالغيط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة بغداد، إنه أبلغ وزير الخارجية بأن الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح الشعب العراقي، مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة أشهر ستتم استضافة القيادة العراقية في الجامعة العربية لإطلاعها على حجم التطورات الحاصلة في مقر الجامعة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

من جانبه، قال حسين إنه بحث مع أبوالغيط عددا من الملفات المهمة، أبرزها علاقة العراق مع تركيا وإيران، وكذلك الوضع في سوريا.

كما أطلع حسين أمين عام الجامعة العربية على نتائج الزيارات التي قام بها المسئولون العراقيون مؤخرا إلى بعض الدول، وفي مقدمتها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى بعض دول الخليج.

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