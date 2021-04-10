برلماني: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ1.1 مليار دولار شهادة نجاح الفلاح

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال موسم التصدير الحالي من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 إلى 1.1 مليار دولار موزعة على مليون و837 ألف طن، وتصدر الموالح المصرية قائمة أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا بقيمة 389 مليون دولار موزعة على 8.1 ألف طن، دليل قاطع على نجاح الفلاح المصري الذى كان فى مقدمة صفوف من واصلوا العمل بجدية واهتمام كبيرين رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا.وأرجع زين الدين، في بيان، نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل وزيادة الصادرات المصرية الزراعية بهذا الرقم الكبير إلى الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الزراعة المصرية خاصة المشروعات الزراعية القومية التي أطلقها منذ أكثر من 6 سنوات، مؤكدًا أننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى مشروعات زراعية متكاملة لا تهدف إلى استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة فقط، لكن مؤسسات وشركات جادة تقوم على تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية داخل الأسواق المصرية وتصدير الفائض للأسواق العالمية، وزراعة مصر لمحاصيل من أجل تصديرها للخارج إضافة إلى استخدام افضل التكنولوجيات العالمية الحديثة فى الزراعات المصرية والتوسع فى مشروعات الصوب الزراعية.وكانت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قد أكدت أن البطاطس جاءت فى المرتبة الثانية فى أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا بقيمة 63 مليون دولار وعدد 195 ألف طن، ويليها البصل بقيمة 46 مليون دولار، والطماطم بقيمة 33 مليون دولار، ويليها الفاصوليا الجافة بقيمة 75 مليون دولار.كما أشار التقرير إلى أن البطاطا احتلت المركز السابع فى السلع الأعلى تصديرا خلال الموسم التصديرى الحالى للسلع الزراعية بقيمة بلغت 33 مليون دولار، والمانجو الطازجة فى المركز الثامن بقيمة 28 مليون دولار، ويليها الفول السودانى بقيمة 59 مليون دولار، والفراولة الطازجة بقيمة 77 مليون دولار كما بلغت صادرات النباتات الطبية والعطرية والتى جاءت فى المرتبة الحادية عشر بقيمة 47 مليون دولار.وأوضحت إحصائيات المجلس أن السعودية جاءت فى مقدمة الدول التى صدرت لها مصر الحاصلات الزراعية خلال الموسم الحالى من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير من العام الجارى 2021 بقيمة صادرات 160 مليون دولار، يليها روسيا الاتحادية بقيمة 134 مليون دولار، ويليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 53 مليون دولار، وهولندا بقيمة 55 مليون دولار، بالإضافة إلى بنجلاديش بقيمة 39 مليون دولار.