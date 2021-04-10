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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدا.. بشرى عبد المؤمن يوقع كتابه «أنا يوسف إدريس» ببيت فاطم

السبت 10/أبريل/2021 - 12:05 ص
أنا يوسف إدريس
أنا يوسف إدريس
ايهاب مصطفى
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يستضيف بيت فاطم، الكاتب الصحفي بشري عبد المؤمن، في حفل توقيع كتابه "أنا يوسف إدريس" الصادر قبل أيام، عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وذلك غدا الأحد في تمام الخامسة والنصف مساءً.

يدير اللقاء المنسق الثقافي، مصطفى الطيب، بحضور حسين عثمان، رئيس مجلس إدارة دار ريشة.

الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، كتب في تقديمه للكتاب: "أنتم هنا مع رحلة طموحة تستوحي طموح يوسف إدريس وتحاول بصدق وجهد رائعين الإحاطة به منذ طفولته ونشأته غير العادية، وفي ما أنجز وكتب وفعل وكيف كان سماء ممطرة للوطن".

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