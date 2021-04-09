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نصائح مهمة لتقوية مناعة مرضى السرطان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:13 م
مناعة مرضى السرطان
مناعة مرضى السرطان
سلمى بدر
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يخاف مرضي السرطان من إصابتهم بأى عدوى بسبب عدم عمل الجهاز المناعي الخاص بهم بكفاءة بسبب أدوية الأورام التى يتلقوها سواء كان علاج كيماوى أو إشعاعي أو هرموني.

وفي سياق ذلك، قدم الدكتور هشام الدمرداش، استشاري الأمراض المناعية، في تصريح لـ"الدستور" نصائح لتقوية مناعة مرضى السرطان.

- اختيار الأطعمة:
يجب اختيار أنواع الأطعمة التى يتناولها مرضي السرطان على أن تكون غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأن تحتوي الوجبات على مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والفول والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية وتناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم من فواكه ومكسرات.

- الحصول على قسط كافي من النوم:
يمكن أن يساعد الحصول على 7 ساعات أو أكثر من النوم المتواصل كل ليلة على تحسين أداء الجهاز المناعي لأن الجسم ليلا يفرز هرمون معين وقت الظلام ووقت النوم يقوى جهاز المناعة ويساعد على تنقية الجسم من السموم وايضا لان قلة النوم تعمل تثبيط جهاز المناعة وتقلل من قدرته الدفاعية ضد الأمراض والعدوى.

- ممارسة الرياضة:
ممارسة التمارين الرياضية تؤثر بشكل إيجابي على جهاز المناعي لمرضى السرطان خصوصا، ولكن هناك أوقات لا يجب فيها ممارسة الرياضة، عند التعب الشديد، او الاصابة بفقر الدم بسبب الكيماوي، او ضعف التنسيق العضلي بسبب العلاج الاشعاعي وانخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء.

- السيطرة على التوتر:
التوتر يؤثر سلبيا على مرضي السرطان وينشط عندهم المرض، لذا يجب الابتعاد عن اى مصدر من مصادر التوتر نهائيا.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة:
خلال فترة العلاج الكيماوى يجب أن يعمل مريض السرطان على حماية نفسه من مسببات المرض والعدوى المختلفة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة التي تكثر فيها الجراثيم وغسل الفواكهة والخضروات جيدا.

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