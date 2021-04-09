«رجال الأعمال» تطالب بتغيير شروط إعادة بيع الوحدات للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

قال المهندس ياسر إبراهيم عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، إنها عقدت اجتماعا لإعداد توصيات ومقترحات لنجاح مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، لكى يستفيد منها أكبر عدد من الشباب.وأكد «إبراهيم» في التوصيات المقدمة من الجمعية للبنك المركزي وحصلت «الدستور» عليها، أن اشتراط إمكانية التمويل للعميل على الوحدات المنتهية التشطيب فقط يعد شرط تعجيزي، فيمكن وضع حد أدنى للبدء في البناء على سبيل المثال «إمكانية التمويل عند البدء في التمويل في التنفيذ ووضع القواعد الخرسانية او الإنجاز بنسبة 60%، وهو مايلزم التزام المطور بالتنفيذ واتمام عملية البناء».وطالب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تغيير شروط إعادة البيع بما يضمن شعور المواطن بالاستفادة من المبادرة، مؤكدًا ضرورة مراعاة خصوصية الوضع في منطقة سيناء في ظل حظر التملك للأراضي بالمنطقة.