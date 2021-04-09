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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحجرف يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة باتجاه السعودية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:03 م
نايف الحجرف
نايف الحجرف
نيفين أشرف
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، الجمعة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية لطائرات مسيرة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد الحجرف، في بيانٍ له، أوردته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقفًا حاسمًا تجاه ميلشيات الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الإعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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