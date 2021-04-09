البيت الأبيض: بايدن سيشكل لجنة لإصلاح المحكمة العليا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشكل لجنة لإصلاح المحكمة العليا، وفق قناة العربية.وفي سياق متصل، كانت المحكمة العليا الأمريكية ألغت حكما لإحدى محاكم الاستئناف الاتحادية الأمريكية باعتبار قرار الرئيس السابق دونالد ترامب حظر متابعة منتقديه لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي.