موقف دفعة 3 ثانوى من المواد خارج المجموع

طلب أولياء أمور الصف الثالث الثانوي العام، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمعاملة دفعة 3 ثانوي هذا العام بالنسبة للمواد خارج المجموع بنفس طريقة دفعة العام السابق.وقال أولياء الأمور للوزير، إن هذا العام الدراسي نفس ظروف وباء كورونا مثل العام الماضي، وإن الوباء ما زال مستمرا.ورد الوزير على أولياء الأمور عبر أحد جروبات "واتساب"، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وتابع قائلًا: "وأرجو أن تعفونا من الطلبات اللانهائية!".