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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«اكتشف مِن-نِفر».. مشروع تخرج طلاب جامعة القاهرة للتعرف على تاريخ البدرشين

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:46 م
جريدة الدستور
احمد التمساح
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البدرشين منطقة ريفية نائية، رغم أنها تضم آخر جزء متبقي لأول عاصمة فرعونية وأول عاصمة في تاريخ مصر بعد توحيد القطرين على يد الملك مينا منذ عام 3200، لذلك قرر مجموعة من الطلاب بكلية الإعلام جامعة القاهرة القيام بحملة للتعرف على منطقة البدرشين ومراكزها المختلفة وما بها من أسرار تاريخية وحضارية وأطلقوا على تلك الحملة "اكتشف من-نفر"

كان هذا دافعًا أساسيًا لـ١٨ طالبًا وطالبة في الفرقة الرابعة بجامعة القاهرة لنشر قيمة البدرشين الحضارية بين أهلها وبين المصريين، وأخذت الحملة ثلاثة محاور أساسية، وهي تشجيع السياحة الأثرية حيث يوجد بها أقدم مدافن تاريخية في منطقة سقارة كما يوجد على أرضها أقدم بناء حجرى فى التاريخ وهو هرم زوسر المدرج، أما المحور الثاني يدور حول نشر الثقافة السياحية، حيث تضم المنطقة العديد من الفنادق علي النسق الريفي، وأيضًا تنتج المنطقة ثلث إنتاج مصر من التمور لاحتوائها على عدد كبير من النخل، مما يجعلها مكانًا مناسبًا لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم.

أما عن المحور الثالث فهو يدور حول دعم المشروعات اليدوية الصغيرة التي تقام على أرض البدرشين، حيث إن العديد من أهلها يعملون في صناعة الحرف اليدوية التراثية، مثل صناعة السجاد اليدوي والستائر وغيرها من الحرف اليدوية.

مدينة ساحرة شهدت أرضها الكثير منذ بداية التاريخ لذلك قام هؤلاء الطلاب بتوحيد كل مميزات المدينة تحت شعار "لسه فيها كتير" لكثرة ما تحتوي هذه المدينة من ملامح مميزة.

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