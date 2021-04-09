وزير الصحة الإيطالى: حملة التطعيم ضد كورونا ستخرج من عنق الزجاجة

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم الجمعة، إن حملة التطعيم ضد وباء "كوفيد-19" في طريقها للخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بإمدادات اللقاحات، مشيرًا إلى أن السلطات الإيطالية لم تتمكن بعد من تحقيق الهدف المعلن بحقن نصف مليون جرعة في اليوم.وقال سبيرانتسا- وفقا لوكالة أكي الإيطالية: "أنا متأكد من أنه في الأسابيع المقبلة ستتوفر شروط الخروج من عنق الزجاجة وستكون لدينا أرقام، حتى لو طالها تعديل ضئيل، تمنحنا تغييرًا لتسريع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19".ووفق آخر بيانات نُشِرت في إيطاليا، مساء أمس الخميس، تم حقن 12 مليونًا و59 ألف جرعة من اللقاحات، وتلقى 3.7 مليون شخص كلا الجرعتين اللازمتين.