ريهام عبد الغفور لجمهورها: «استنوني في رمضان بمسلسل قصر النيل»

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام" صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الرمضاني "قصر النيل ".وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: "استنونا في رمضان مسلسل قصر النيل.. كل سنة وانتم طيبين ".وتشارك ريهام عبد الغفور في بطولة المسلسل مع كل من صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي.و تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي في فترة الستينيات، ويلقي الضوء على التغيرات التي تطرأ في هذه الفترة سواء كانت اجتماعية وسياسية.