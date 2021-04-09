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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آخرهم بومبيو.. مسؤلون من البيت الأبيض إلى وسائل الإعلام

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:03 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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لجأ العديد من قاطني البيت الأبيض عقب انتهاء فترة خدمتهم داخل الإدارة الأمريكية، إلى الانضمام لوسائل الإعلام الأمريكية كمساهمين أو مراقبين داخل المنصات الإعلامية الأمريكية، وكان آخرهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي انضم لشبكة فوكس نيوز الأمريكية بصفة متعاون.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي بعض المسؤولين الأمريكيين الذين اتجهوا للعمل بالإعلام بعد خروجهم من البيت البيض أو انتهاء فترة عملهم بالإدارة الأمريكية:

- مايك بومبيو

انضم مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية السابق، إلى الشبكة الإخبارية الأمريكية المفضلة لدى المحافظين بصفة متعاون، وذلك وفقا لما أعلنته فوكس نيوز.

وقال "بومبيو" في بيان له، سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الأوضاع الجيوسياسية والعلاقات الدولية وسياسات أمريكا أولًا،التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة.

من جانبها، صرحت رئيسة فوكس نيوز، سوزان سكوت، بأن "بومبيو" هو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحترامًا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي، وتابعت أتطلع إلى مساهماته عبر مجموعة منصاتنا ليشارك الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة.

- لارا ترامب

كما انضمت لارا ترامب، وهي زوجة إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي السابق، إلى فريق المحللين مدفوعي الأجر في قناة فوكس نيوز، في ظل مؤشرات على دخولها الحياة السياسية الجمهورية.

- كايلي ماكنامي
كما انضمت كايلي ماكنامي، التي كانت تشغل منصب المتحدثة باسم إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى الشبكة الإخبارية الأمريكية فوكس نيوز، كمساهمة.

وأعلنت هاريس فولكنر، المذيعة التي تقدم برنامج "فولكنر فوكاس"، هذا النبأ أثناء تقديمها "ماكنامي" كضيفة في برنامجها، والتي كانت قد أعلنت يناير الماضي، أن لديها اتفاقية توظيف مع "فوكس نيوز".

كما عملت "كايلي" كمساهمة مع شبكة سي إن إن، وأيضا متحدثة باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري سابقا، قبل أن تشغل منصب السكرتير الصحفي لإدارة ترامب عام 2020.

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