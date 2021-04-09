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نجل عمرو عبد الجليل يخضع لعملية خطيرة في العصب المخي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:20 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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أعلن الفنان عمرو عبدالجليل، عن إصابة نجله بمرض خطير سيخضع خلاله لعملية جراحية للشفاء من هذا المرض، خلال الأيام المقبلة.

وقال الفنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،"عبدالجليل ابني هيعمل عملية في العصب المخي التاسع عشان تعبان بقاله 4 سنين ونص ادعو له".

فيما كتب عبدالجليل نجل الفنان عبر صفحته على موقع "فيسبوك":"الحمد لله من فضل رب العالمين ربنا قدر إني اأعرف المرض اللي عندي بالضبط بعد 4 سنين ونص باتألم كل ثانيه فيهم، العصب المخي التاسع ده العصب بتاع الكلام والمضغ والبلع هو ده العصب اللي التهب عندي وانا واقف بغني من ٤ سنين عشان، كده مابقدرش اتكلم والا امضغ والا ابلع خالص، انا بإذن الله هاعمل العملية، وهي عملية تردد حراري علي العصب التاسع، كل اللي انا طالبه منكوا بس الدعاء رجاء ادعولي ".

جدير بالذكر أن الفنان عمرو عبدالجليل، يشارك في ثلاثة مسلسلات يعرضون في شهر رمضان وهم ملوك الجدعنة، ولحم غزال، وكل ما نفترق.

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