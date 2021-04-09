الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس ديمتريوس التسالونيكي

تُحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد القديس ديمتريوس التسالونيكي.وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: "كان شابا مسيحيا تقيا من أهل مدينة تسالونيكي وقد حصل على علوم كثيرة وبالأكثر علوم الكنيسة، وكان يعلم دائما وينذر باسم السيد المسيح، فرد كثيرين إلى الإيمان".وتابع "كانت تجري باسمه عجائب كثيرة. ويسيل منه كل يوم دهن طيب فيه شفاء لمن يأخذه بأمانة، وخاصة في يوم عيده فانه في ذلك اليوم يسيل منه أكثر من كل يوم أخر إذ يسيل من حوائط الكنيسة ومن الأعمدة".وأضاف "ومع كثرة المجتمعين فأنهم جميعا يحصلون عليه بما يرفعونه عن الحوائط ويضعونه في أوعيتهم، ومن عاين ذلك من الكهنة الأبرار وحكى وشهد به".