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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«كنت بلعب معاها».. قصة اتهام شاب بالتحرش بطفلة في الزاوية الحمراء

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:26 ص
اتهام شاب بالتحرش
اتهام شاب بالتحرش بطفلة
حسام التمساح
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قررت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار احمد حسانين رئيس النيابة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطفلة 9 سنوات بدائرة القسم.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي، واستدعاء والدها للاستماع لأقواله.

اقوال المجني عليها

وخلال التحقيقات قالت المجني عليها، إنها لا تعرف المتهم وفوجئت به يمسك بها ويحاول ملامسة مواطن عفتها وهتك عرضها، فصرخت وتمكنت من الهروب منه، ثم تم القبض عليه، وبعرض المتهم على المجني عليها تعرفت عليه وقالت "هو ده عموا اللي حاول معايا".

اعترافات المتهم

فيما أنكر المتهم خلال التحقيقات هتك عرض المجني عليها او التحرش بها وقال: "أنا كنت بلعب معاها بس هي فهمت غلط"، وأضاف أنه عقب خروجه من العقار قام الأهالي بالقبض عليه والتعدي عليه بالضرب حتي حضرت قوات الأمن.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بقيام الأهالي بالقبض على شاب حاول اغتصاب طفلة داخل عقار بدائرة القسم، وتبين أنه أثناء دخول طفلة 9 سنوات لإحدي العقارات تبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، فتمكنت من الهروب منه.

التحريات

وكشفت التحريات عن أن الشاب حاول الهروب لكن الأهالي تمكنوا من القبض عليه وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، وتم اقتياده لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه طفلة عمرها حوالي 9 سنوات، ثم يقوم شاب فى العشرينيات من العمر بالتسلل وراءها، والدخول إلى العقار، وبعدها تخرج الطفلة مسرعة ويحاول المتهم الهروب، ولكن الأهالي يعترضون طريقه، ويتمكنون من ضبطه، وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة.

تحفظ رجال المباحث على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام.

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