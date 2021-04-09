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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:30 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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عقب صدور البوستر الدعائي يدير الكثير من المواطنين بمختلف الدول العربية والإسلامية محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021 والذي حظي على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير عدد حلقات البرنامج ومدة الحلقة وأبرز نجوم الفن والرياضة الذي يتم الإيقاع بهم في شبكة رامز هذا العام

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021

يعتمد الفنان رامز جلال في برنامجه هذا العام " رامز عقله طار" الذي يعد فكرة مطورة عن البرنامج العالمي "الكاميرا الخفية"، على شخص مصدر ثقة يعد هو همزة الوصل بين الضيف الذي تم اختياره للخضوع المقلب وبين البرنامج حيث يتم استدراجه بحجة برنامج يعرض في رمضان و يخضع لكافة فقرات البرنامج والتي ستتم في مكان مفتوح له حمام سباحة وفقا للبوستر الرسمي الذي أعلنت عنه الشركة المنتجة.

عدد حلقات برنامج رامز عقله طار 2021

وأعلن الفنان رامز جلال عن خضوع حلقات برنامجه الذي يحمل هذا العام 2021 اسم "رامز عقله طار" للمونتاج عقب الإنتهاء من تصوير 29 حلقة ب 29 ضحية فيما يتم تجميع أبرز اللقطات من جميع الحلقات ويتم عرضها خلال الحلقة الـ 30 لا يستغرق مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة وهي مدة كافية لخضوع الضيف لكافة فقرات البرنامج و المقدمة الساخرة التي تميز بها الفنان رامز جلال منذ بداية البرنامج في 2011 " رامز قلب الأسد".

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ضحايا برنامج رامز عقله طار


ضحايا برنامج رامز عقله طار 2021

برنامج رامز جلال الجديد 2021 " رامز عقله طار"، والمذاع على شاشة فضائية MBC يشهد سقوط عدة فنانين في شباك رامز جلال أبرزهم الفنان أحمد سعد والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب والفنان محمود عبد الرحيم و حارس مرمى الزمالك جنش و لاعب الكرة قفشة ومحمد مروان ومروان محسن. 

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