رئيس إندونيسيا يزور منطقة ضربها إعصار مع ارتفاع حصيلة القتلى

وصل الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، إلى إقليم "إيست نوسا تنجارا" الإندونيسي، حيث أسفرت كوارث متعلقة بإعصار عن مقتل 165 شخصا على الاقل.وبعد وقت قصير من هبوط الطائرة الرئاسية في مطار "سيكا"، توجه جوكو بمروحية إلى جزيرة لامباتا، حيث أسفرت أمطار غزيرة عن حدوث تدفق لحطام بركاني يوم الأحد الماضي.وأضاف جوكو، في تصريحات قبل مغادرته، أنه يريد أن يتأكد أن رؤساء إقليميين وصلوا إلى هناك ويتابعون توقعات هيئة الأرصاد الجوية الخاصة بالطقس، حتى يعرفوا ما يحدث ويكون بإمكانهم إبلاغ المواطنين بشأن تهديدات.وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الإعصار تسببت في مقتل 165 شخصا على الأقل، ومازال 45 آخرون في عداد المفقودين.