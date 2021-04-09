هونج كونج تُرجئ استلام لقاح «أسترازينيكا» لمخاوف تتعلق بالسلامة

قالت هونج كونج، اليوم الجمعة، إنها سترجئ استلام شحنات لقاح أسترا زينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 هذا العام، في ظل تزايد المخاوف التي تربط بينه وبين حالات قليلة جدا من التجلطات الدموية.كانت المدينة طلبت 7.5 مليون جرعة من اللقاح الذي تصنعه الشركة البريطانية السويدية، وكان مقررا استلامها في النصف الثاني من 2021.وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان إن هونج كونج لديها إمدادات كافية من اللقاحات، حيث استلمت 15 مليون جرعة من لقاحي بيونتيك الألماني وسينوفاك الصيني، وهما اللقاحان الوحيدان المتوافران في المدينة.