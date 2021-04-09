توزيع 2.03 مليون جرعة من لقاحات كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن إعطاء 2.03 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا.وتشير البيانات المعلنة، اليوم، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ47 ألفا و823 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا عاما وأربعة اشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين، ووبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.