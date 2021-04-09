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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو بهجوم مسلحين على فندق فاخر فى باريس

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" باعتداء مسلحين على فندق "جورج الخامس" الفاخر في باريس، وسرقة مجوهرات بقيمة نحو 100 ألف يورو.

وحسب المصادر، فإن رجلين مسلحين دخلا مبنى الفندق الواقع في شارع الشانزليزيه، والتابع لشبكة "فور سيزونز"، وسط العاصمة الفرنسية في حوالي الساعة 9:30 مساء الخميس.

وسرق اللصان مجوهرات من علامات تجارية مشهورة، كانت معروضة داخل مبنى الفندق، حيث تقدر أضرار الاعتداء بنحو 100 ألف يورو.

وتوارى المهاجمان عن الأنظار على وجه السرعة دون إصابة أحد بأذى، وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في الجريمة.

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سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو بهجوم مسلحين على فندق فاخر فى باريس

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