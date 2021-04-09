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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: 5140 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5140 إصابة، و548 وفاة جديدة بكورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة بلغ مليونين و267 ألفا و19، والوفيات 206146 حالة.

وترجح الحكومة أن "تكون الأعداد الحقيقية للإصابات أعلى من ذلك بكثير"، وأشارت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا ربما يكون أكثر من الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.

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