أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 9-4-2021
الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:39 ص
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يقدم لكم موقع " الدستور " في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية المصرية اليوم الجمعة 9-4-2021.
سعر طه حديد بشاى للصلب 13500 جنيه.
سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيه.
سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه.
سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيه.
سعر طن الحديد مراكبى 13300 جنيه.
سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه.
سعر طن حديد مصر الكومى 13300 جنيه.
سعر طن حديد المعادى 13300 جنيه.
سعر طن حديد العشرى 13300 جنيه.
سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه.
سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.
سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.
سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.
سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.
سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.
سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.
سعر طن أسمنت العريش العسكري 735 جنيها.
سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.
سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.
سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.
سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.
سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها.
سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.
سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيها.
سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيها في الإسكندرية.
سعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 855 جنيها.
سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 فى القاهرة.
سعر طن أسمنت شركة المصري 778 جنيها.
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيه.
سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيه.
سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه.
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 9-4-2021
أسعار الحديد اليومسعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.
سعر طه حديد بشاى للصلب 13500 جنيه.
سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيه.
سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه.
سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيه.
سعر طن الحديد مراكبى 13300 جنيه.
سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه.
سعر طن حديد مصر الكومى 13300 جنيه.
سعر طن حديد المعادى 13300 جنيه.
سعر طن حديد العشرى 13300 جنيه.
سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه.
أسعار الأسمنت اليومسعر طن أسمنت المسلح 790 جنيها.
سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.
سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.
سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.
سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.
سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.
سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.
سعر طن أسمنت العريش العسكري 735 جنيها.
سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.
سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.
سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.
سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.
سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها.
سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.
سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيها.
سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيها في الإسكندرية.
سعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 855 جنيها.
سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 فى القاهرة.
سعر طن أسمنت شركة المصري 778 جنيها.
أسعار الأسمنت الأبيض اليومسعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه.
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيه.
سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيه.
سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه.
أسعار الطوبوتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.
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