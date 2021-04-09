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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«النور والأمل» يعزف مقطوعات موسيقية عالمية بالمانسترلى

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:29 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بالمنيل -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز، حفل أوركسترا «النور والأمل»، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية.

يتضمن برنامج الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار الموسيقيين منها: "بولكا شنيل» لشتراوس، "بيكليريل الاتورى" بلانكتوس (صولو فاجوط مع الوتريات)، "الرقصة الهندية" شانكار جايكيشان، "موسيقى الزواج الملكى" ثلاث حركات (سريع، بطئ، سريع) ليوهان هلميش رومان، هابانيرا "بيزيه"، "لاترافياتا" فيردى، "بسى بولكا" دوشن، "بحيرة البجع" تشايكوفسكى، وموسيقى "زوربا" لميكيس ثيودوراكيس.

ومن أعمال الفنانين المصريين يقدم الأوركسترا: "لونجا رياض" لرياض السنباطى إعداد على عثمان الحاج، "إيه العبارة" لأبو بكر خيرت، "طريق النور" أحمد عبيد، "بولكا شحاتة" لمحمد عبد الوهاب عبد الفتاح، "على شط النيل "أحمد أبو العيد، و"يمامة بيضا" لأبو بكر خيرت.

الحفل قيادة الدكتور تامر فهمي، صولو "فيولينه" مريم كمال، صولو "فلوت" بسمة أحمد، وصولو "الفاجوط" ماريز مكرم.

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