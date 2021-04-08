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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«خلى صوتك مسموع».. ورشة عمل لنواب تنسيقية شباب الأحزاب بالقليوبية

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:08 م
جريدة الدستور
إسلام نصير - محمد الشريف
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عقد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة ختامية لورشة عمل «خلي صوتك مسموع» مع شباب محافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والنائبة أميرة العادلي، والنائب عمرو يونس، وأعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وبمشاركة الدكتور محمد السيد سالم، عبير الريان، وأسامة الرفاعى، نور الشيخ، وعماد رؤوف، وإيمان طلعت، ونرمين مصطفى، وجهاد سيف، ومحمد أبو النجا أعضاء التنسيقية، وعددًا من شباب وكوادر المحافظة.

وتضمنت الورشة أربعة محاور، القطاع الصحي، ودور الشباب الجامعي في عملية التطوير المجتمعي وتحقيق التنمية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودورها في مواجهة البطالة، وأخيرًا دور الشباب والرياضة في التنمية الذاتية والاقتصادية للشباب.

ومن جانبها، قالت النائبة أميرة العادلي، إن الحرب على الإرهاب تحتاج إلى نشر الفكر والعلم، كما أكدت على قيامها بإعداد دراسة وافية لتغطية احتياجات المستشفيات تزامنًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لدعم مستشفى جامعة بنها لأنها تخدم ٦ ملايين مواطن.

وشدد النائب عمرو يونس علي مخاطبة وزارة الصحة لتوفير التطعيمات لطلاب الامتياز، وكذلك توفير الأجهزة التي تعاني المستشفيات من عجز فيها، كما أكد النائب محمد عزمي على أهمية تعزيز كليات الذكاء الاصطناعي بما ينعكس على الدولة وتطورها ودعم المبادرات الشبابية ودعمها.

وختامًا قامت نائب محافظ القليوبية إيمان ريان، بالتعليق على المحاور الأربعة، خاصةً فيما يتعلق بالإدارة المحلية، كما تناولت رؤية الإدارة المحلية تجاه تطوير تلك المحاور.

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