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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لأول مرة.. الإسكان الاجتماعي يهبط بالإيجارات في بعض المحافظات

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:56 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
أميرة ممدوح
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قال مينا نصحى باحث إحصائى بالإدارة العامة للأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن ارتفاعات التضخم الشهرى مؤخرًا بنسبة 0.6% تأثرت بارتفاع معدلات الطلب على السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان، والتى ساهمت فى رفع أسعار بعض السلع وفى مقدمتها اللحوم والدواجن وبعض أصناف الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أن مجموعة الطعام والمشروبات ساهمت بنسبة 100% من معدل التضخم المرتفع لشهر مارس الماضى.

أضاف مسئول الإحصاء، لـ"لدستور"، أن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار بعض السلع الغذائية تعود لأسباب موسمية نتيجة زيادة الإقبال على شراء وتخزين الأطعمة مع قرب حلول رمضان وهى ارتفاعات أقل من السنوات السابقة، حيث سجل التضخم الشهرى فى مارس 2019 نحو 0.9% وفى مارس 2018 سجل 1%، بينما سجل التضخم الشهرى فى مارس الماضى 2020 ارتفاعًا مماثلًا بنسبة 0.6%.

وتابع نصحي أنه من المتوقع أن تمتد ارتفاعات التضخم خلال شهرى أبريل ومايو تزامنًا مع حلول شهر رمضان والأعياد، لتعود الأسعار إلى مستوياتها المستقرة خلال النصف الثانى من العام الحالى 2021، لافتًا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى هو الثانى خلال الربع الأول من العام الحالى حيث سجل المعدل خلال شهر فبراير الماضى 0.1% ثم 0.6% خلال شهر مارس الماضى، بينما كان قد هبط فى يناير الماضى -0.4%، وهى لازال معدلات طبيعية غير مقلقة طالما لم تتعد الـ 1%.

وأوضح أنه رغم ارتفاعات التضخم الشهرى إلا أن بعض السلع والخدمات شهدت تراجعًا فى أسعارها مثل خدمات الإيجار للمسكن نتيجة تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعى ببعض المناطق ما انعكس على تراجع الطلب على الإيجار وانخفاض القيمة الإيجارية، وتراجع أسعار خدمات النقل والملابس الجاهزة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم لشهر مارس 2021 بنسبة 0.6% عن الشهر السابق عليه، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.9 نقطة لشهر مارس 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر مارس 2021 مقابل 4.6% لنفس الشهـر من العام السابق.

أرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.7%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5% هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1% ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.4%.

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