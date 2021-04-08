إلغاء حكم حبس إخوانية بتهمة التحريض على التظاهر

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس الخميس، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الإخوانية فاطمة النويهى 3 سنوات.وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم التحريض على العنف، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص، وإنشاء صفحة شبكة مسلم الإخوانية، والدعوة لتعطيل الدستور والقانون، والتحريض على العنف ضد الشرطة ورجال القوات المسلحة.وألقت قوات الأمن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، القبض على فاطمة أحمد النويهي 34 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتم ضبط جهاز الحاسب الآلي المستخدم بحوزة المتهمة وبفحصه تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها، وضبط بحوزتها مبلغ مالي قدره 2910 جنيهات مدون عليه كلمة رابعة باللغة الإنجليزية، و10 فوارغ طلقات عيار 7،62×39 وصور وعلامات خاصة بتنظيم الإخوان.