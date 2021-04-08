طبيب يوضح أسباب قصور القلب الانبساطي

يحتاج القلب إلى الحصول على قسط كافي من الراحة والاسترخاء بين النبضات، وهذا يأتي على هيئة انبساط في عضلاته، فعندما تنبسط عضلات القلب.وفي السياق، أوضح الدكتور جمال سامي أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أنه تنشأ حالة قصور القلب الانبساطي عندما تضعف قدرة عضلات البطين الأيسر على الانبساط لسبب ما، إذ يبدأ البطين باستقبال كميات أقل من الدم، وبالتالي فإنه يبدأ بضخ كميات أقل من الدم إلى باقي أجزاء الجسم.وأشار إلى أنه مع هذا التناقص الحاصل قد يصاب البطين الأيسر بنوع من التصلب، حيث يكون البطين قادرًا على الانقباض لضخ الدم إلى الخارج ولكنه يصبح عاجزًا عن الانبساط بشكل طبيعي لاستقبال الدم المتدفق إليه.وأضاف أستاذ جراحات القلب، أنه مع تصلب البطين الأيسر قد يحاول القلب التعويض عن القصور الحاصل من خلال زيادة الضغط في داخل البطين في محاولة لتحفيز البطين على استقبال كميات أكبر من الدم، ومع الوقت قد يتسبب هذا في تراكم الدم في داخل الأذين الأيسر والرئة، مما قد يؤدي إلى احتقان السوائل وظهور أعراض فشل القلب.أسباب قصور القلب الانبساطي وعوامل الخطر؟تعد حالة قصور القلب أكثر انتشارًا بشكل خاص بين النساء، وهذه بعض العوامل والأسباب التي قد ترفع من فرص الإصابة بقصور القلب الانبساطي:التقدم في العمر:مع التقدم في العمر قد تطرأ بعض التغييرات على جهاز الدوران، إذ قد يصبح القلب والأوعية الدموية أقل مرونة وأكثر عرضة للإصابة بالتصلب، مما قد يرفع من فرص الإصابة ببعض مشكلات القلب، مثل قصور القلب الانبساطي.مشكلات وأمراض جهاز الدوران:قد تتسبب بعض أمراض ومشكلات جهاز الدوران برفع فرص الإصابة بحالة قصور القلب الانبساطي، لا سيما المشكلات الاتية:ارتفاع ضغط الدم؛ إذ قد يتسبب ارتفاع ضغط الدم وما قد يرافقه من حاجة القلب للعمل بجهد مضاعف بتضخم عضلات القلب وزيادة سمكها، مما قد يؤدي لتصلبها، وهذا التصلب قد يتسبب في نشأة قصور القلب الانبساطي.مرض الشريان التاجي، إذ تتناقص كمية الدم المتدفقة إلى عضلة القلب لدى المصابين بهذه الحالة أو وفي بعض الحالات قد يتوقف الدم عن التدفق إلى عضلة القلب بشكل تام، ومع نقص التدفق الحاصل قد يواجه القلب صعوبة في الانبساط، مما قد يؤدي لقصور القلب الانبساطي.